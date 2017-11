Vision för en cirkulär modeindustri presenteras i ny rapport

Under tisdagen publicerade organisationen Ellen MacArthur Foundation en ny rapport som behandlar textil- och modebranschens miljöpåverkan, samt drar upp riktlinjer för framtidens cirkulära modeindustri.

I rapporten ”A new textiles economy: Redesigning fashions future” konstateras att den globala modeindustrin är viktig och väldig. Den omsätter 1,3 biljoner dollar årligen. 300 miljoner människor i världen arbetar inom produktionskedjan, bara bomullsindustrin står för cirka 7 procent av alla jobb i utvecklingsländer. Samtidigt har modeindustrin en enorm miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen från textilproduktion är 1,2 miljarder ton årligen, mer än de sammanlagda utsläppen från all flygtrafik och all trafik till havs. Andra miljöproblem som klädindustrin bidrar med är mikroplast i haven (klädindustrin släpper ut 16 gånger mer mikroplast än kosmetikaindustrin som annars brukar anses som en av bovarna), kemikalier och luftburna utsläpp som drabbar såväl textilarbetare som miljön i övrigt.

De senaste 15 åren har klädproduktionen nära på fördubblats, något som beror på en växande medelklass globalt. Dessutom shoppar människor i västvärlden mer än tidigare och modetrenderna och kollektionerna växlar allt snabbare. Samtidigt minskar användningen av de kläder vi köper. Idag används ett plagg i genomsnitt 36 procent mindre än för 15 år sedan. Endast 1 procent av all textil som produceras globalt återvinns till nya kläder, resten kastas bort.

Under de senaste åren har intresset för miljöfrågor ökat inom branschen men de initiativ som tagits har mest handlat om att minska miljöpåverkan inom ramen för det nuvarande produktionssystemet. Ellen MacArthur Foundation vill istället se en modebransch som bygger på cirkulär ekonomi. Inga kläder ska sluta som textilavfall, allt ska gå tillbaka in i produktionssystemet. För att uppnå visionen om en ny ”textilekonomi” så måste branschen, enligt Ellen MacArthur Foundation, ta 4 steg:

Fasa ut vissa artificiella material som släpper ifrån sig mikrofiber. Gemensamt bör branschen arbeta med att bestämma vilka material som är godkända och vilka som inte är det, samt att arbeta med att ta fram nya miljövänliga material. Förändra sättet på vilket kläder designas, säljs och används. Kläder måste användas fler gånger. Man kan förmå konsumenterna att göra det genom att designa kläder av bättre kvalitet och skapa nya affärsmodeller som gör att de kan användas flera gånger av olika personer. Radikalt förbättra återvinningssystem för textilier genom att förändra kläddesign, insamling och återvinningstekniker Använda sig av förnybara resurser i produktionen och se till att dessa används så effektivt som möjligt.

För att detta ska bli möjligt krävs en omfattande system-förändring där aktörerna i branschen går samman för att transformera hela modeindustrin skriver Ellen MacArthur Foundation i sin rapport.

Bland de företag som varit med och stöttat rapporten finns HM och Nike.

Läs rapporten här