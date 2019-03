WWF: Nu måste plastavfallet i haven stoppas

PLAST. Åtta miljoner ton plastavfall läcker till miljön och haven varje år. 270 marina arter skadas när de fastnar i plastskräp eller spöknät och mikroplaster i havet drabbar både människor och djur. I samband med FN:s miljötoppmöte kräver nu WWF ett kraftfullt avtal på global nivå för att klara plastkrisen.

WWF lanserar idag rapporten ”Solving Plastic Pollution Through Accountability” som i siffror visar hur illa det är. Plasten har de senaste 60 åren blivit en allt större del av våra konsumtion och ekonomin. Produktionen har ökat från 1,5 miljoner ton år 1950 till 335 miljoner ton 2016. Det motsvarar cirka 43 kilo plast per person och år. Produktionen väntas fördubblas till 2030. Hela 40 procent av plastproduktionen används till engångsförpackningar.

Mest plastavfall produceras i USA, 70,8 miljoner ton och i Kina 54 miljoner ton, följt av Indien med 19,3 miljoner ton. I Europatopp ligger Tyskland med 8,3 miljoner ton icke återvunnet plastavfall medan Sverige producerar 990 000 ton plastavfall per år som inte samlas in.

Varje amerikan släpper ut 214 kilo plast som inte samlas in, en svensk 100 kilo och en kines 39 kilo. Vid tillverkning av 1 kilo plast av fossil råvara krävs det ungefär 2 kilo olja. Det motsvarar ett utsläpp av ca 6 kilo koldioxid.

WWF skriver vidare att det varje minut dumpas en lastbil fylld av plastavfall i haven, vilket motsvarar 8 miljoner ton plast per år. Mycket av plasten i havet lägger sig på botten och syns därför inte för ögat. Globalt finns fem stora plastströmmar (gyros) i haven, två i Stilla havet, två i Atlanten och ett i Indiska Oceanen. 80 procent av plastskräpet som når haven kommer från landbaserade källor.

Bara 14 procent av all plast återvinns globalt idag – i Sverige återvinns 45 procent av plastförpackningarna.

“Det är bråttom. Vi står inför en plastkris som riskerar att få stora miljö- och hälsomässiga effekter. Det vi ser är toppen på ett isberg. Därför uppmanar vi världens ledare att jobba för ett globalt bindande avtal nu. Målet är att stoppa utsläppen av plast till miljön och få en 100-procentig återvinning och återanvändning av plastavfallet senast 2030, säger Åsa Ranung, chef för vattenmiljö på WWF.

Uppmaningen kommer inför FN:s miljömöte i Nairobi i nästa vecka då plastfrågan kommer upp på agendan.